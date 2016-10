Pino en Tommie willen volwassen Sesamstraat

HILVERSUM - De acteurs achter Pino en Tommie in Sesamstraat zien wel brood in een volwassen versie van het kinderprogramma. Dat zeiden Bert Plagman (Tommie) en Renée Menschaar (Pino) vrijdagmiddag in De Nieuws BV op NPO Radio 1.

"Ik zou dat wel willen ja", zei Menschaar, die wel vindt dat dat dan met nieuwe personages zou moeten gebeuren. "Niet met de poppen van Sesamstraat. Ik vind dat je dat moet koesteren, dat is van het programma. Maar een grote-mensen-Sesamstraat met lekker wat satire erin: ja."

In de Amerikaanse versie van Sesamstraat worden al regelmatig thema's met een knipoog voor volwassenen gebracht. Dat vinden Menschaar en Plagman te ver gaan. "Een kleuterprogramma hebben we het over he?", aldus Plagman. "Alsjeblieft niet, laten we kleuters daar niet mee lastig vallen."

Met de musical Avenue Q werd in de Verenigde Staten al wel eens een soort Sesamstraat voor volwassenen gemaakt. Het stuk zou ook naar Nederland komen maar dat ging niet door toen de producent stopte.