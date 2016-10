Nick Schilder trots op kijkcijfers SBS-shows

ANP Nick Schilder trots op kijkcijfers SBS-shows

AMSTERDAM - Nick Schilder is trots op het aantal kijkers dat hij en Simon Keizer naar SBS weten te trekken. “Simon en ik zijn dit jaar bij SBS aan boord gestapt en steken hiermee waanzinnig onze nek uit”, zegt de Volendammer in De Telegraaf.

Door ANP - 14-10-2016, 8:53 (Update 14-10-2016, 8:53)

Volgens Nick doen hij en Simon het ‘bovengemiddeld’. “Niet dat we boven het miljoen hebben gescoord, maar wel beter dan wat anders op deze tijdstippen stond geprogrammeerd. Daar zijn we trots op.” Als voorbeeld noemt Nick de show Zullen we een spelletje doen? die ‘zelfs tegenover Dance Dance Dance overeind bleef’.

Met The Next Boy/Girl Band, waarin Nick een van de begeleiders van de boyband 4U is, had de Volendammer graag meer kijkers getrokken. “Maar de zender is redelijk tevreden. Over het algemeen scoort The Next Boy/Girl Band onder de jongeren, een groep waar de meeste zenders veel problemen mee hebben, heel goed.”

Nick belooft dat hij 4U ook na de finale van vrijdagavond blijft steunen. “We hebben de jongens uitgenodigd op te treden tijdens onze concerten in Ahoy in december. Het is leuk hen zo’n ervaring mee te geven.”