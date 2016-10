Rapper Coolio aangeklaagd om wapenbezit

ANP Rapper Coolio aangeklaagd om wapenbezit

LOS ANGELES - Rapper Coolio is aangeklaagd vanwege illegaal wapenbezit. Dat meldt Billboard donderdag.

Door ANP - 14-10-2016, 5:14 (Update 14-10-2016, 5:14)

De Gangsta's Paradise-zanger moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden, maar liet verstek gaan vanwege een optreden in St. Louis.

De rapper, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, werd in september aangehouden op de luchthaven van Los Angeles toen de beveiliging in zijn rugzak een wapen aantroffen dat niet geregistreerd stond.

De zaak is door de rechter verdaagd tot eind oktober en als Coolio weer niet komt opdagen hangt hem een gevangenisstraf van drie jaar boven het hoofd.

Volgens de 53-jarige rapper is het allemaal een misverstand en was het wapen van een vriend met wie hij in het vliegtuig stapte.