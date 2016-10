Kendall Jenner vijf jaar van stalker af

LOS ANGELES - Kendall Jenners stalker Shavaughn McKenzie moet de komende vijf jaar uit de buurt blijven van het 20-jarige model. Dat besliste de rechter in Los Angeles donderdag, meldt TMZ.

Door ANP - 13-10-2016, 22:42 (Update 13-10-2016, 22:42)

Kendall nam zelf plaats in het getuigenbankje. Het zusje van Kim Kardashian vertelde hoe McKenzie in augustus plotseling op haar oprit stond. Hij bleef haar aanstaren terwijl ze riep dat hij moest vertrekken. Hierdoor ging hij door het lint en begon op haar ramen te slaan. Uiteindelijk wist ze weg te rijden en een vriend te bellen. ''Ik ben nog nooit zo bang geweest in mijn leven'', aldus Jenner tegen de rechter.

Kendall had al een tijdelijk straatverbod tegen haar stalker weten te bemachtigen en de rechter heeft nu dus bepaald dat het verbod vijf jaar geldig is. McKenzie moet in die periode minstens 100 meter bij de realityster vandaan blijven.