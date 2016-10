Zilveren Televizier-Ster Actrice voor Schijf

AMSTERDAM - Angela Schijf neemt donderdagavond de eerste Zilveren Televizier-Ster Actrice mee naar huis. Ze kreeg de publieksprijs voor beste actrice in een Nederlandse tv-serie voor haar rol van Eva van Dongen in de politieserie Flikken Maastricht. De andere genomineerden waren Isa Hoes en Monic Hendrickx.

Door ANP - 13-10-2016, 21:57 (Update 13-10-2016, 22:14)

''Oh wat is dit leuk, fantastisch. Ik bedank alle mensen die gestemd hebben. Flikken Maastricht heeft een enorme fanbase en dat is uniek. Weet dat ik net als jullie de fans omarm, net zoals jullie de serie omarmen. Ik hou van mijn vak en dit is wel een goede plek om te zeggen dat ik thuis een fantastische man en drie geweldige dochters heb die dit mij mogelijk maken", zei Angela nadat ze haar prijs in ontvangst had genomen.

De Zilveren Televizier-sterren voor acteurs en actrices zijn nieuw dit jaar. Het publiek kon dit jaar voor het eerst stemmen op hun favoriete acteur of actrice in een Nederlandse tv-serie.

De winnares kreeg de nieuwe publieksprijs donderdagavond uitgereikt tijdens het 51e Gouden Televizier-Ring Gala in de HMH in Amsterdam.