Hoffman wint Zilveren Televizier-Ster Acteur

AMSTERDAM - De eerste Zilveren Televizier-Ster Acteur is donderdagavond gewonnen door Thom Hoffman voor zijn rol als plattelandsdokter in de SBS6-serie Dokter Tinus. De andere genomineerden voor de titel beste acteur in een Nederlandse tv-serie waren Achmed Akkabi (Bluf) en Victor Reinier (Flikken Maastricht). Bij de acteurs lag het aantal stemmen héél dicht bij elkaar.

Door ANP - 13-10-2016, 21:40 (Update 13-10-2016, 21:48)

''In april 2012 kreeg ik bezoek van Willem Zijstraten, een maand later nam SBS6 een moedig besluit. Nog een maand later stonden we al te draaien in het prachtige Woudrichem. Ik wil crew en cast bedanken en blijf kijken naar Dokter Tinus!'', aldus Hoffman in zijn bedankspeech.

De Zilveren Televizier-sterren voor acteurs en actrices zijn nieuw dit jaar. Het publiek kon dit jaar voor het eerst stemmen op hun favoriete acteur of actrice in een Nederlandse tv-serie.

Hoffman kreeg de nieuwe publieksprijs donderdagavond uit handen van Famke Janssen tijdens het 51e Gouden Televizier-Ring Gala in de HMH in Amsterdam.