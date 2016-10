Humberto Tan beste presentator van het jaar

ANP Humberto Tan beste presentator van het jaar

AMSTERDAM - Humberto Tan is donderdagavond verkozen tot beste presentator van het jaar. Hij kreeg de Zilveren Televizier-Ster uit handen van olympisch sprinter Churandy Martina tijdens het jaarlijkse Gouden Televizier-Ring Gala in de Heineken Music Hall in Amsterdam.

Door ANP - 13-10-2016, 21:06 (Update 13-10-2016, 21:30)

Tan won de prijs twee jaar geleden ook al en was voor de derde keer genomineerd. ''Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht'', reageerde hij. ''Ik wil RTL bedanken, mijn vrouw Ineke en mijn kinderen. En vooral de kijkers. Ik hoop dat ik het nog heel lang mag doen."

Art Rooijakkers, die het tv-gala donderdagavond ook presenteert, en Johnny de Mol waren eveneens in de race. De Mol won de prijs vorig jaar.

Presentatrice

De Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice ging voor de tweede achtereenvolgende keer naar Chantal Janzen (RTL 4). Floortje Dessing (BNN-VARA) en Geraldine Kemper (BNN-VARA) waren net als vorig jaar ook genomineerd. De award werd uitgereikt door een persiflage van premier Mark Rutte.

''Je voelt je bijna bezwaard als je hier voor de derde keer staat. Maar ik ben er heel blij mee en geniet ervan zolang het duurt'', zei Chantal toen ze de prijs in ontvangst nam.

De Televizier Talent Award was voor Pip Pellens (RTL). Albert Verlinde reikte de prijs uit aan de geëmotioneerde voormalig GTST-actrice die meedeed aan Dance Dance Dance (RTL) en jurylid is in Battle on the Dancefloor en The Next Boy/Girlband (SBS).