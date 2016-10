Extra jubileumshow Toppers in Concert

ROTTERDAM - De verkoop van de kaarten voor de jubileumconcerten van Toppers in Concert loopt zo goed dat er een zesde show komt. Dat maakte het management van de groep donderdag bekend. De extra show is op zaterdag 10 december. De kaartverkoop hiervoor gaat vrijdag van start.

Door ANP - 13-10-2016

De Toppers staan van 20 tot en met 24 december in Ahoy Rotterdam. Met de ‘Christmas Party of the Year’ vieren Jeroen van der Boom, Gerard Joling en René Froger het 12,5-jarig jubileum van de groep.

De Toppers krijgen ook dit jaar weer bezoek van veel vrienden. Zo zijn er gastoptredens van O'G3NE, André Hazes jr. en Lee Towers.