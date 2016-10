Extra concert Holland zingt Hazes

AMSTERDAM - De jubileumeditie van Holland Zingt Hazes wordt wegens succes uitgebreid met een extra concert. Dat maakt producent LiveLane donderdag bekend. Dit concert is op zaterdag 18 maart 2017 in de Ziggo Dome.

Door ANP - 13-10-2016, 13:55 (Update 13-10-2016, 13:55)

Volgend jaar vindt voor het vijfde jaar op rij het meezingspektakel Holland Zingt Hazes plaats in Amsterdam. Nieuw bij deze concertreeks is dat zanger André Hazes, die in 2004 overleed, tijdens het concert ‘aanwezig’ zal zijn als hologram.

Roxeanne Hazes, Jeroen van der Boom en André Hazes Jr. verlenen als vaste gezichten van Holland Zingt Hazes opnieuw hun medewerking aan de concerten. Onlangs werd bekend dat ook Xander de Buisonjé, Willeke Alberti en Edsilia Rombley het Hazes-podium zullen betreden.