Blokhuis: Dylan goed te verdedigen

ANP Blokhuis: Dylan goed te verdedigen

AMSTERDAM - Popmuziekkenner Leo Blokhuis moet bijna zijn auto aan de kant zetten als hij het nieuws hoort. "Bob Dylan de Nobelprijs, echt? Nou, als ik er zo over nadenk heeft hij de muziek wel lyrisch interessanter gemaakt, in die zin is het wel begrijpelijk. Hij maakte zijn nummers met zijn teksten altijd persoonlijker. Het was niet: 'Wij zijn tegen de oorlog', maar 'ik ben bang voor de oorlog'. Hij wilde nooit een wandelend pamflet zijn.''

Door ANP - 13-10-2016, 13:46 (Update 13-10-2016, 13:46)

"Als je alle liedteksten van Bob Dylan achter elkaar in een boek zet, krijg je dan een interessante dichtbundel? Misschien wel. Juist door die persoonlijke benadering die hij koos. Vòòr Dylan ging de popmuziek vooral over tienerleed en hormonen. Ik heb hem altijd beschouwd als de vader van de singer/songwriters.''

Blokhuis zegt niet genoeg thuis te zijn in louter de tekstkant van Dylan om die te kunnen duiden. "Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe begrijpelijker ik die Nobelprijs voor hem vind.''