ANP Anna Nooshin sluit lipfillers niet uit

HILVERSUM - Anna Nooshin ziet het wel zitten om iets aan haar lippen te doen. Dat zegt de modeblogger en Holland’s Next Top Model-jurylid in de 100% NL ochtendshow van Lex Gaarthuis.

Door ANP - 13-10-2016, 10:39 (Update 13-10-2016, 10:39)

"Ik zou het best willen eigenlijk. Ik vind dat hele lippengedoe best mooi. Maar ik krijg wel van links en rechts te horen: 'Nee, niks doen!' Ik ben best wel van weinig make-up dus ik vind het ook ergens wel eng, maar ik denk dat het ooit wel gaat gebeuren", aldus Anna.

Toch hoeven fans van de 29-jarige ondernemer niet bang te zijn dat hun idool teveel aan zich laat sleutelen. "Kijk, het probleem met bijvoorbeeld Estelle Gullit is dat ze teveel heeft laten doen, en dan ga je het zien omdat het niet natuurlijk meer lijkt."

En hoewel Nooshin de laatste tijd steeds meer op tv te zien is, zal ze nooit meedoen in bijvoorbeeld Dance Dance Dance. "Ik ben eigenlijk best wel verlegen dus ik vind al die programma’s waarin je iets moet doen en kunnen zoals bijvoorbeeld Dance Dance Dance echt doodeng. Nee dat ga ik niet doen."