ANP Backstreet Boys willen niet in campagne Trump

OCALA - Amerikaans presidentskandidaat Donald Trump liet deze week bij een campagnebijeenkomst in Florida muziek van de Backstreet Boys uit de speakers schallen, en daar is de boyband niet blij mee.

Door ANP - 13-10-2016, 3:20 (Update 13-10-2016, 3:20)

De bandleden hoorden voor het eerst over het gebruik van hun muziek, toen bezoekers van het evenement op social media opmerkten dat hun nummer I Want It That Way meerdere keren werd gespeeld. Tegenover de Daily Beast verklaarden de zangers via hun woordvoerder: "We hebben geen toestemming gegeven en we willen niet geassocieerd worden met het kamp van Trump."

De Backstreet Boys zijn zeker niet de eerste muzikanten die er bezwaar tegen maken dat hun muziek te horen is in de campagne van de Republikein. Queen-gitarist Brian May maakte duidelijk dat Trump geen toestemming had We Are The Champions te spelen tijdens zijn conventie. Eerder dit jaar distantieerde Adele zich van de presidentskandidaat nadat hij Rolling In The Deep had laten spelen op een bijeenkomst. En The White Stripes schreven vorige week ervan te walgen dat hun Seven Nation Army is gebruikt in een video van Trump.