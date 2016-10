Kim Kardashian zegt schnabbel in Vegas af

LAS VEGAS - Kim Kardashian is nog niet klaar om haar werkzaamheden op te pakken. De beroofde realityster heeft een klus in een nachtclub in Las Vegas afgezegd. In een officiële verklaring laat de club weten dat Kim "wegens recente omstandigheden" niet aanwezig kan zijn.

Door ANP - 13-10-2016, 2:23 (Update 13-10-2016, 2:23)

Kim zou op 28 oktober haar gezicht laten zien in club Hakkasan, als onderdeel van haar contract waarin vier van deze 'optredens' waren opgenomen voor 2016. Volgens E! sloot ze een contract voor een miljoen af, maar zouden de eigenaren van de club er begrip voor hebben dat ze haar verplichtingen moet uitstellen.

De gecancelde schnabbel had waarschijnlijk in het teken moeten staan van de 36e verjaardag van Kim op 21 oktober. Ze heeft er de laatste jaren een traditie van gemaakt haar verjaardag in Las Vegas te vieren.