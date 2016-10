1,8 miljoen euro boete na beenbreuk Ford

LONDEN - De Britse productiemaatschappij Foodles Production, onderdeel van Disney, moet een boete van 1,6 miljoen pond (bijna 1,8 miljoen euro) betalen na een ongeluk op de set van Star Wars: The Force Awakens. Dat meldt de BBC. Bij het ongeval brak acteur Harrison Ford een been.

Ford, die in de film weer te zien is als Han Solo, liep in juni 2014 op de set door het ruimteschip Millennium Falcon toen er een hydraulische deur tegen hem aan klapte. De destijds 71-jarige acteur kwam vast te zitten en brak een been. Daarmee kwam Ford nog goed weg, volgens de aanklagers had hij wel dood kunnen zijn.

Foodles Production gaf eerder dit jaar toe nalatig te zijn geweest. Zo had de productiemaatschappij Ford beter in moeten lichten over de gevaren op de filmset. De acteur werd direct na het ongeluk overgebracht naar het ziekenhuis, maar rondde de opnamen van Star Wars: The Force Awakens later wel af.