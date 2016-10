Barbie en Michael denken na over toekomst

DEN HAAG - Hoewel de titel van hun realityshow anders doet vermoeden, is het nog helemaal niet zeker dat Samantha ‘Barbie’ van der Plas en haar man Michael in Spanje blijven. De Haagse sterren uit ‘Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos’ gaan deze winter nadenken over hun toekomst.

“Volgende week gaan we weer terug”, zei Michael tijdens een kort verblijf in Nederland tegen RTL Boulevard. In Torremolinos openden Barbie en Michael een bar. “We gaan het daar sowieso tot eind oktober uitzingen. Dan gaan we de deuren sluiten en in de winterperiode nadenken over de programmering van volgend jaar.”

Michael wil in het voorjaar weer terug naar Spanje. “1 maart zijn we weer aanwezig.” Hoewel Barbie meermaals op het punt stond zich weer in Scheveningen te vestigen, heeft ze wel degelijk dromen in Spanje. “Een hondentrimsalon. Zodat je dan die leuke poedeltjes kan scheren.”