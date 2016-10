Stemmencast animatiefilm Sing bekend

HILVERSUM - De Nederlandse stemmencast voor de nieuwe animatiefilm Sing is bekend. Onder meer Fedja van Huêt, Do, Birgit Schuurman, Mark van Eeuwen, Holly Mae Brood en Tim Douwsma lenen hun stem aan de film. Ook Egbert Jan Weber, Gordon, Richard Groenedijk, Frank Lammers en Maan zijn enkelen van de namen die straks op de aftiteling staan.

12-10-2016

Van Huêt heeft de belangrijkste stem te pakken. Hij speelt de rol van koala Buster Moon, die in de originele versie door Matthew McConaughey wordt gedaan. Buster Moon is eigenaar van een vervallen theater en organiseert een talentenjacht om het pand te redden. Vijf finalisten staan uiteindelijk in de spotlights: een muis (Zegers), een olifant (Brood), een varken (Do), een gorilla (Weber) en een stekelvarken (Schuurman).

Sing draait vanaf 7 december in de Nederlandse bioscopen.