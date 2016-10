Shawn Mendes en Zara Larsson naar MTV Awards

ROTTERDAM - Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham en Zara Larsson komen volgende maand naar Rotterdam voor de uitreiking van de MTV Europe Music Awards. Dat heeft de muziekzender woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 12-10-2016, 13:03 (Update 12-10-2016, 13:03)

Alle acts hebben één of meerdere EMA-nominaties op zak en voor alle acts is het bovendien de eerste keer dat ze gaan optreden tijdens de EMA's. De artiesten scoorden in het afgelopen jaar wereldwijd hits. Zo brak de pas achttienjarige Mendes door met nummers als Stitches en Treat You Better en maakte de achttienjarige Larsson naam met Lush Life.

Eerder deze week maakte MTV al de komst van Bruno Mars bekend. De awardshow vindt plaats op 6 november in de Ahoy.