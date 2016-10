Jochem van Gelder mist Praatjesmakers

HILVERSUM - Het doet Jochem van Gelder nog een beetje zeer dat SBS een aantal jaar geleden met Jeroen van Koningsbrugge een remake van zijn show Praatjesmakers maakte. De presentator had gehoopt dat de zender daarvoor bij hem zou aankloppen.

Door ANP - 12-10-2016, 11:17 (Update 12-10-2016, 11:17)

"Ja, dat had ik willen doen", zei Jochem in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100%NL. Hoewel Jeroen het 'best goed' deed, vond hij dat SBS dat beter aan had moeten pakken. "Ik vind dat je ook moet laten zien als een kind het even niet weet, niet die snelle montages, geef het wat de ruimte en tijd."

Jochem zou het leuk vinden als Praatjesmakers ooit nog terugkomt. De presentator mist het programma nog steeds. "Ik ben hartstikke blij met mijn werk bij SBS, maar ik vind ook dat het net als voetbal is: je moet een linksbuiten niet rechtsback inzetten. Dan is hij niet op zijn best", aldus Jochem. "Lachen Om Home Video’s is natuurlijk niet mijn ultieme ambitie om te doen. Ik mis Praatjesmakers nog steeds, daar kan ik heel eerlijk over zijn. Ik zou het heel graag weer op tv willen doen."