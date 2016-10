Miley Cyrus: 'eerste liefde was een meisje'

NEW YORK - Miley Cyrus was op de lagere school verliefd op een meisje, meldt Page Six.

Door ANP - 12-10-2016, 6:19 (Update 12-10-2016, 6:19)

De 23-jarige zangeres bezocht dinsdag een centrum voor LHBTI-jongeren in Los Angeles. Miley biechtte niet alleen haar eerste liefde op, ook zei ze dat ze zichzelf als panseksueel ziet. Iemand die van alle mensen houdt, zonder specifieke seksuele voorkeur.

"Ik geloof niet in die hokjes van biseksueel enzo. Ik kijk niet naar mensen als jongens of meisjes", aldus de zangeres.

Op dit moment heeft Miley opnieuw verkering met acteur Liam Hemsworth. De relatie tussen de twee is wispelturig maar toen ze in maart dit jaar samen werden gezien leek het alsof Miley een verlovingsring droeg.