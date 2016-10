Oud-gitarist Europe komt met nieuw album

ANP Oud-gitarist Europe komt met nieuw album

STOCKHOLM - Kee Marcello, oud-gitarist van de Zweedse rockband Europe, heeft een nieuwe soloplaat uitgebracht. De release komt in een periode waarin in Zweden uitgebreid wordt stilgestaan bij het dertigjarige jubileum van The Final Countdown, de wereldhit die Europe scoorde.

Door ANP - 11-10-2016, 22:56 (Update 11-10-2016, 22:56)

In een interview met Aftonbladet zegt Marcello, die eigenlijk Kjell Hilding Löfbom heet, dat zijn nieuwe album meer als Europe lijkt dan de band die nu nog steeds onder die naam optreedt. Daarin zitten overigens wel de andere leden van de hardrockformatie in.

Marcello zegt dat hij voor het schrijven van de songs op Scaling Up hetzelfde gevoel wilde hebben als toen hij liedjes schreef in de jaren zeventig en tachtig. “Ik schreef toen vrij intuïtief, en dat wilde ik nu weer doen”, legt hij uit. “Maar ondanks dat klinkt de plaat toch zeer modern.”

Helemaal terug

Volgens Marcello zijn de jaren tachtig weer helemaal terug. “Als ik wil kan ik optreden wanneer en waar ik wil”, zegt hij dan ook. Als muzikant heeft hij momenteel dan ook niet te klagen. “Het verdient veel beter dan in de jaren tachtig. Toen hadden we het, ondanks ons succes best moeilijk.”

Contact met de andere leden van Europe heeft Marcello niet meer. Dat heeft vooral te maken met ruzie over royalties. Ondanks dat speelt hij tijdens concerten nog steeds materiaal van Europe. “De mensen willen de songs graag horen”, zegt hij daarover. Maar een hereniging met de andere leden van de band ziet hij niet zitten.