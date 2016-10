Khloé: Het gaat niet goed met Kim

LOS ANGELES - Het gaat niet zo best met Kim Kardashian na de overval van begin deze maand in Parijs. Dat vertelde haar zus Khloé aan Ellen DeGeneres. Het interview wordt dinsdagavond in Amerika uitgezonden.

Door ANP - 11-10-2016, 21:44 (Update 11-10-2016, 21:44)

“Het is uitermate traumatisch wat haar is overkomen”, zegt Khloé. “Maar gelukkig is onze familie heel erg close en we komen er met z’n allen wel doorheen.”

Khloé noemt de brute overval een ‘wake up-call’. Daarom vindt ze het een verstandig besluit dat de familie het even kalm aan doet op social media. “Bovendien moeten we er voor zorgen dat we goed beveiligd worden. Soms is het noodzakelijk om even gas terug te nemen voor onze veiligheid.”

Verder liet Khloé weten dat haar familie alle steunbetuigingen van de fans erg waardeert. “Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat alles weer normaal is. Het is vreselijk wat Kim is overkomen.”

Het is voor het eerst dat een lid van de Kardashian-clan reageert op de overval van 2 oktober in Parijs.