Platina Award voor Rochelle

AMSTERDAM - Rochelle heeft een Platina Award gekregen voor haar single All Night Long. Matthijs van Nieuwkerk verraste de zangeres in De Wereld Draait Door met de prijs. Rochelle was te gast in het programma.

Door ANP - 11-10-2016, 20:39 (Update 11-10-2016, 20:39)

In februari van dit jaar kwam All Night Long uit. Rochelle beschouwde de song als haar eerste, echte eigen single. De track werd wereldwijd meer dan 6 miljoen keer gestreamd op de streamingsdiensten en ruim 3.5 miljoen keer bekeken op YouTube. De single werd uitgebracht in onder andere de VS, Canada, Rusland, Spanje, Duitsland, Australië Frankrijk en Korea.