Jochem van Gelder wil wereld verbeteren

AMSTERDAM - Jochem van Gelder heeft zichzelf een nieuw doel gesteld. Samen met de kinderen die zijn nieuwe theatershow gaan bezoeken wil hij een begin maken aan een mooiere wereld. Een spannend en magisch project, aldus de presentator tegen BuzzE.

Door ANP - 11-10-2016, 17:06 (Update 11-10-2016, 17:06)

“Dit idee is ooit begonnen als plan voor een voorstelling maar is inmiddels veel meer dan dat”, legt Jochem uit. In een Praatjesmakers-achtige setting nodigt hij kinderen uit een masterplan te bedenken om de wereld een betere plek te maken voor alle kinderen. “Dat gebeurt heel officieel als een ‘genootschap’ waarin ze samen een soort van vergaderen.”

“Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen een van de gelukkigste van de wereld zijn. Ik dacht laten we daar dan ook iets mee doen en die kinderen tot ‘gelukambassadeurs’ maken in ons Genootschap van WereldBetermakers”, vervolgt Jochem.

Genootschap

Met dat speciale genootschap wil hij in samenwerking met SOS Kinderdorpen kinderen echt bewust maken van de ellende die leeftijdgenootjes aan de andere kant van de wereld doormaken. Daar blijft het volgens Jochem niet bij. Als het aan hem ligt, blijven de kinderen ook na het theaterbezoek bezig met het project.

Om het beeld te versterken ging Jochem zelf naar een plek waar kinderen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Met eigen ogen zag hij hoe kinderen van een jaar of 7,8 op een vuilnisbelt in Indonesië werkten. Dat was wel even slikken, zegt hij.

Surrealistisch

“Het was surrealistisch. Te bizar voor woorden. Het is bijna niet te bevatten”, aldus Jochem. “Het liefst had ik al die kinderen allemaal meegenomen en in een SOS Kinderdorp gestopt waar ze een nieuwe familie krijgen en de zorg van een liefdevolle SOS-moeder. Maar zo werkt het niet.”