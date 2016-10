KRO-NCRV herhaalt Familie Knots-special

HILVERSUM - KRO-NCRV herhaalt dinsdagmiddag in verband met het overlijden van acteur Marnix Kappers een special over De Familie Knots. Het programma is om 16.20 uur te zien op NPO 1.

Door ANP - 11-10-2016, 15:08 (Update 11-10-2016, 15:08)

Kappers overleed maandag op 73-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. Hij maakte naam in zijn rol als neef Herbert in het jeugdtelevisieprogramma De Familie Knots, dat van 1980 tot 1984 werd uitgezonden. Hij was ook te zien in de series 'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen mijnheer?' en Zonder Ernst en als presentator van Knoop in je Zakdoek.