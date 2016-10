Bruno Mars naar Rotterdam voor MTV EMA

ROTTERDAM - Bruno Mars komt weer naar Nederland. De superster is op zondag 6 november van de partij in Rotterdam als daar de MTV EMA worden uitgereikt. Dat maakte de muziekzender dinsdag bekend.

Door ANP - 11-10-2016, 13:01 (Update 11-10-2016, 13:01)

Bruno klimt tijdens de awardshow op het podium om zijn nieuwe single 24K Magic ten gehore te brengen. Het nummer, dat vrijdag verscheen, is de eerste single van Bruno’s gelijknamige nieuwe plaat die in november verschijnt.

Mars is de eerste artiest die MTV wist te strikken voor de uitreiking van de EMA in Rotterdam. De muziekzender maakt later nog meer namen van optredende en aanwezige artiesten bekend.

De Uptown Funk!-zanger is geen onbekende van de MTV EMA. Hij was in 2013, toen de prijzen werden uitgereikt in Amsterdam, ook van de partij. “We vinden het geweldig dat we Bruno’s terugkeer naar het EMA-podium aan kunnen kondigen en kunnen geen beter manier bedenken om onze grootste avond van het jaar mee af te trappen”, aldus Bruce Gillmer van MTV International. “Er komen nog meer verrassingen aan!”