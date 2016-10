LuckyTV-'duet' Trump en Clinton gaat viral

AMSTERDAM - Het LuckyTV-filmpje dat maandagavond aan het slot van De Wereld Draait Door te zien was, gaat razendsnel de wereld over. De montage waarin het lijkt alsof de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump en Hillary Clinton en duet zingen is een hit op internet en is al duizenden keren geliked en gedeeld.

Door ANP - 11-10-2016, 9:22 (Update 11-10-2016, 9:22)

LuckyTV-maker Sander van de Pavert monteerde onder beelden van het verkiezingsdebat van zondagnacht het nummer (I've Had) The Time of My Life uit de film Dirty Dancing. Daardoor leek het alsof Trump en Clinton elkaar liefdevol toezongen.

Amerikaanse media hebben het fragment inmiddels omarmd. Zo noemt The Huffington Post de video 'het beste dat tot dusver uit de verkiezingen is gekomen' en zond CBS News het filmpje uit onder de noemer 'internetsensatie'. Realityster Paris Hilton deelde de video op Twitter. "Dit is geniaal", schreef ze erbij.

In Nederland was de site van De Wereld Draait Door maandagavond enige tijd overbelast door de enorme belangstelling.