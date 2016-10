Wart Kamps gaat met Shakespeare theater in

AMSTERDAM - Wart Kamps gaat solo het theater in. Voor het eerst in zijn carrière staat de cabaretier alleen op het podium. De Goede Richard III, wat hij ook zelf schreef, is een monoloog waarin Kamps eerherstel voor de door Shakespeare verguisde Britse vorst bepleit.

De interesse van de acteur was gewekt toen in 2012 de botten van Richard III werden opgegraven op een parkeerplaats in Leicester. “Door onderzoek kwamen wetenschappers erachter dat hij scoliose had, net als ik”, vertelt Kamps. “Shakespeare voert hem in zijn gelijknamige stuk op als een misvormde man met een bochel.” En er bleken meer punten te zijn waarom ‘de Bard’ de geschiedschrijving geweld had aangedaan met zijn tragedie.

“Hij wordt in het stuk neergezet als een psychopaat en een crimineel”, vat de cabaretier het drama samen. “Dat is historisch gezien niet correct: Richard III was helemaal niet de slechte koning die Shakespeare van hem maakte - er waren veel slechtere Britse heersers in de geschiedenis, die met veel meer eerbied worden behandeld. Sterker nog, Richard III wordt zelfs gezien als een opvallend verlichte vorst.”

Kamps vond het interessant om het beeld dat men al vijf eeuwen heeft van Richard (1452-1485) heeft te gaan weerleggen. In zijn monoloog ontwaakt Richard na vijfhonderd jaar en vertelt het publiek zijn ware verhaal. “Ik heb wel iets met underdogs”, erkent de acteur. Ook toen hij met zijn broer Tim en collega Bor Rooyackers optrad, was dit doorgaans de rol die Wart invulde. “Helden die alles maar goed doen, zijn totaal niet interessant. Een verliezer heeft alles in zich voor een interessant personage: wat pijn, wat humor. En het zijn vaak vechters, die ergens voor staan. Dat vind ik veel hoopvoller dan een saaie held.”

Het anderhalf uur durende stuk is een nieuwe stap in de carrière van Kamps, die de afgelopen jaren ook al in de serie Missie Aarde en in diverse stukken van het RO Theater speelde. Voor zijn rol in De Zere Neus van Bergerac ontving hij zelfs een Musical Award. “Ik wil mij toch meer op toneel dan op cabaret gaan rechten”, bevestigt Kamps. “Al zullen er altijd grapjes in blijven zitten. Ondanks de tragiek wordt ook De Goede Richard III nooit té ernstig; er moet wel altijd iets te lachen blijven.” De Goede Richard III is tot eind januari door heel Nederland te zien.