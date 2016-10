'Rihanna en Drake geen setje meer'

LOS ANGELES - Tijdens de VMA's eind augustus verklaarde Drake zijn Rihanna nog publiekelijk de liefde, maar inmiddels gaan de twee ieder hun eigen weg.

Door ANP - 11-10-2016, 3:22 (Update 11-10-2016, 3:22)

Volgens E! voelen de artiesten nog een hoop liefde voor elkaar, maar lukt het met hun drukke schema niet er een relatie op na te houden. Ze zouden daarom hebben besloten dat ze allebei ook met anderen mogen uitgaan. Drake zou dat gelijk in de praktijk hebben gebracht met een aantal dates met India Love, realityster en ex van rapper The Game.

Saillant detail is dat India door een andere ex, Cliff Dixon, zou zijn bedrogen met Rihanna. Een insider verklaart tegenover E! dan ook dat het best eens zo zou kunnen zijn, dat Drake de dates met India alleen heeft om Rihanna jaloers te maken.