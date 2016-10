'Marnix was een blije, creatieve man'

PIETERBUREN - Marnix Kappers speelde in veel films en series een blije, optimistische man. En dat was niet zonder reden, stelt Karst van der Meulen. De regisseur maakte in de jaren tachtig met Kappers de film Knokken voor Twee en de serie Mijn Idee, waarin de acteur regelmatig te zien was.

Door ANP - 10-10-2016, 22:49 (Update 10-10-2016, 22:49)

“In Knokken voor Twee speelde hij een zeer creatieve, levenslustige vader”, vertelt Van der Meulen. “En dat was een rol die hem op het lijf geschreven was omdat hij zelf die eigenschappen ook bezat. Marnix bracht op de set altijd een geweldige sfeer met zich mee.”

Ook kinderen wist de acteur altijd op hun gemak te stellen. “Vaak maakten ze vlak voor het draaien pas kennis met de volwassen tegenspelers. Maar Marnix wist altijd exact de juiste toon te treffen”, beschrijft Van der Meulen. “Dat is een bewonderenswaardige kwaliteit die lang niet alle acteurs bezitten.”

Van der Meulen besloot zelf twintig jaar geleden te stoppen met regisseren. “Daarna verlies je elkaar toch uit het oog, al was het altijd heel fijn om even bij te praten als we elkaar spontaan tegenkwamen.”