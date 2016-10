Dick Maas is best tevreden over zijn Prooi

AMSTERDAM - Regisseur Dick Maas is een tevreden man. De eerste kritieken op zijn nieuwe komische thriller Prooi zijn enthousiast en de film is nu af - maandagavond beleeft zijn eerste titel in vijf jaar de wereldpremiere in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski.

Door ANP - 10-10-2016, 19:48 (Update 10-10-2016, 19:48)

Prooi vertelt over een bloeddorstige leeuw die huishoudt in Amsterdam. “Ik probeer elke film een leuke combinatie van actie en humor te maken”, vertelt hij vlak voor de vertoning. “En de ene keer lukt dat beter dan de andere. Maar ik geloof dat ik er dit maal wel het gewenste resultaat heb bereikt.” Dat betekent overigens niet dat de succesvolle regisseur, die eerder genrefilms als De Lift en Amsterdamned maakte, tijdens de eerste publieke viewing rustig in zijn stoel zit. “Ik ben een enorme perfectionist, dus ik blijf tot weken na de première nog fouten zien, of dingen die beter hadden gekund. Pas na maanden kan ik enigszins objectief kijken naar wat ik gemaakt heb.”

Prooi was een bevalling, erkent Maas. “Dat kwam vooral door de vijfhonderd special effects-shots”, rekent hij voor. In eerste instantie had de regisseur gedacht meer gebruik te maken van opnames van een echte leeuw. Maar dat bleek lastiger dan gedacht. “In Groot-Brittannië zit een bedrijf dat gespecialiseerd is in filmdieren. Maar die leeuw mochten we niet naar Nederland halen.” Bovendien bleken zowel de 3D-shots als de beelden met de ‘animatronic’ - het bovenlijf van een nepleeuw die op de set werd gebruikt - er veel beter uit te zien dan verwacht.

Nieuwe projecten

Maas heeft diverse nieuwe projecten op de plank liggen, waaronder een vervolg op zijn film Sint. Maar eerst is hij nog druk met de promotie van Prooi en de verkoop aan het buitenland. “Ik heb deze film niet alleen voor Nederland gemaakt”, zegt hij stellig. “Sint is ook aan veertig landen verkocht. En ik denk dat dit verhaal universeler is. Bij Sint moest je altijd nog even de achtergrond van dat rare Hollandse feest uitleggen; een leeuw die los rondrent in een grote stad is een uitgangspunt dat iedereen metéén snapt.”

Prooi is vanaf donderdag in 100 zalen te zien.