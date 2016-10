Song Loes Haverkort gebruikt in Netflix-serie

AMSTERDAM - Het nummer Bunga van Louis V, de indiepopband van actrice Loes Haverkort en haar man Floris Verbeij, wordt gebruikt in de nieuwe Netflix-serie Santa Clarity Diet. Dat hebben zij maandag gemeld.

Door ANP - 10-10-2016, 17:03 (Update 10-10-2016, 17:03)

De komedieserie vertelt over twee makelaars in Californië van wie het leven in een sleur is beland. De hoofdrollen worden gespeeld door Drew Barrymore en Timothy Olyphant. Het nummer wordt gebruikt tijdens een dansscène.

De serie zal in 2017 op Netflix te zien zijn. Het nummer kwam onder de aandacht van Netflix via The Missing Sync, de publisher van Louis V. De formatie bracht in oktober 2014 de eerste single uit en in februari 2015 verscheen de eerste EP. Het voormalige online muziekplatform Cortonville van Eric Corton riep Louis V in 2014 uit tot talent van het jaar.

Als actrice is Haverkort onder meer bekend van de hitseries De Jacht en Vechtershart en de films Rendez-vous en Ja ik wil.