Floortje Dessing boegbeeld natuurcompetitie

ANP Floortje Dessing boegbeeld natuurcompetitie

DEN HAAG - Televisiemaakster Floortje Dessing is het boegbeeld van de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) hoopt dat haar betrokkenheid ervoor kan zorgen dat meer mensen de natuur gaan waarderen.

Door ANP - 10-10-2016, 15:00 (Update 10-10-2016, 15:00)

De bewindsman schrijft dat maandag aan de Tweede Kamer in zijn brief over de voortgang van de verkiezing van de mooiste natuurgebieden waarbij Nederlanders tot en met 31 oktober hun favoriete natuurgebied kunnen kiezen. De drie of vier winnende natuurterreinen worden de komende jaren gepromoot in binnen- en buitenland als iconen die net zo bekend moeten worden als de Hollandse tulpen en molens of Amsterdam. Van Dam wil zo meer mensen betrekken bij wat de natuur te bieden heeft.

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de jury, maakt maandagavond in het televisieprogramma DWDD bekend welke gebieden er nog in de race zijn.