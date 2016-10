Anita Witzier vindt droomwoning

Anita Witzier vindt droomwoning

BLARICUM - Anita Witzier en haar man Michel hebben in Blaricum een vrijstaand landhuis gekocht. Volgens de website Bekende buren wisselde de woning voor 850.000 euro van eigenaar.

Door ANP - 10-10-2016, 12:59 (Update 10-10-2016, 12:59)

Afgelopen zomer verkocht de tv-presentatrice haar Blaricumse woning waar ze sinds 2005 woonde. Op hun nieuwe adres beschikken ze over een woonoppervlakte van 207 vierkante meter. Er zijn vier slaapkamers, een eetkamer en een kantoor. In de badkamer bevindt zich een whirlpool.

De achtertuin is riant te noemen. Deze is 651 vierkante meter groot en ligt op het zuiden. Naast ruimte voor het parkeren van drie auto's is er nog een carport voor een vierde auto.