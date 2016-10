Mengpaneel van Boris onder de hamer

VIANEN - Een mengtafel van zanger Boris Titulaer wordt geveild. Het mengpaneel, een complete Avid Venue SC 48, is afkomstig uit de failliete boedel van zijn bedrijf Bo-Rush Productions. De onlineveiling sluit op 20 oktober. Maandag 17 oktober is er voor belangstellenden een kijkdag in Vianen, meldt veilinghuis Troostwijk.

Door ANP - 10-10-2016, 10:54 (Update 10-10-2016, 10:54)

Naast de mengtafel is er veel meer apparatuur van andere audiovisuele bedrijven te koop. Veilingmeester Rob Sand zegt: ''Bedrijven en particulieren hebben een unieke kans om via deze veiling zeer professionele apparatuur te kopen. Er zijn veel interessante items voor koopjesjagers en starters. We rekenen zeker op veel belangstelling vanuit het buitenland."

Het bedrijf Bo-Rush Productions werd afgelopen voorjaar failliet verklaard. De voormalige Idols-winnaar Boris Titulaer, de laatste jaren vooral bekend onder de pseudoniemen Bo-Rush en Bo Saris, gaat volgend jaar verder onder de artiestennaam I Am Boris.