ANP Jan Smit op tijd hersteld van hersenschudding

AMSTERDAM - Jan Smit is op tijd hersteld om donderdagavond het Gouden Televizier-Ring Gala te presenteren. Jan Smit is gewoon van de partij, laat een woordvoerster van AVROTROS maandag weten.

Door ANP - 10-10-2016, 10:01 (Update 10-10-2016, 10:01)

Jan Smit presenteert de liveshow donderdag samen met Art Rooijakkers vanuit de HMH in Amsterdam, maar zijn bijdrage was onzeker sinds hij een hersenschudding opliep en concerten in Kerkrade en Apeldoorn moest afzeggen.

''We hebben dit weekend nog afgewacht, maar Jan is vitaal genoeg om de presentatie van het gala op zich te nemen. Hij begint vandaag gewoon aan de repetities'', zegt de woordvoerster van de publieke omroep.

Zaterdagavond hervat Jan Smit zijn Elfstedentour in Martiniplaza in Groningen.