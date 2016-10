Bram van der Heijden wil een positief geluid

GRONINGEN - Niemand ontkomt deze week aan Bram van der Heijden. De 30-jarige acteur is te zien in de NNT-voorstelling All Inclusive, die zondag in première gaat, heeft een rol in nieuwe ziekenhuisserie CMC én speelde in de met een Gouden Kalf bekroonde kortfilm Horizon. De ‘one night stand’ wordt zondagavond uitgezonden op NPO3.

Door ANP - 9-10-2016, 9:18 (Update 9-10-2016, 9:18)

In het voorjaar speelde hij voor uitverkochte zalen in het marathonstuk Borgen. Van der Heijden moet lachen om de vraag of dit zijn grote doorbraakjaar wordt. “Ik kan me niet zoveel voorstellen bij het begrip doorbraak”, legt hij uit. “Ik ben al jaren bezig en ben blij als mensen mij vragen voor mooie projecten. De film en serie hebben we al eerder gedraaid; alles komt nu toevallig tegelijkertijd uit.”

Vaak wordt de acteur gevraagd voor rollen van goede mensen. “In dat opzicht was Borgen een leuke uitzondering: ik mocht gewoon ongegeneerd de lul zijn. Als slechterik mag je allemaal dingen roepen die je als mens met gewetensnood zouden opzadelen. Dat zijn lekkere rollen.”

Collectief

Zijn carrière speelde zich de afgelopen jaren vooral op het podium af, bij het Noord Nederlands Toneel waar hij als vaste speler aan verbonden is. “Op de set ben je toch een radartje in een geoliede machine”, legt hij uit. “Bij een toneelgezelschap werk je meer als collectief. Langzaam kom je er samen achter waar een stuk over gaat, en wat precies de gedachten zijn die je over wilt brengen op het publiek.” Zo gold het ook voor All Inclusive, een absurde komedie over een kroeg waar de stamgasten vooral proberen hun eigen gelijk te halen. Het idee voor het stuk groeide het afgelopen jaar in het hoofd van artistiek leider Ola Mafalaani van het NNT.

“Het stuk gaat over de vluchtelingenproblematiek”, vertelt Van der Heijden. “Wij moeten als theatermakers een ander geluid laten horen. Je kan tegen ze aanschoppen, of het probleem ontkennen of negeren. Maar daarmee verandert de situatie niet dat ze komen.” In de voorstelling worden alle kanten van de zaak belicht. “Ook het rechtse geluid, want ook die mensen hebben argumenten die gehoord moeten worden. Maar we proberen ook een handreiking te bieden, een soort positief geluid in de hele discussie. Daar ontbreekt het helaas nogal aan.”

Van der Heijden blijft volgend jaar als enige acteur deel uitmaken van het artistieke team als Mafalaani en de rest van het huidige artistieke team het NNT verlaat. “Met de nieuwe artistiek leider, Guy Weizman,gaan we meer proberen een brug te slaan tussen theater en dans”, vertelt de acteur. “Dat vind ik fantastisch, om dingen te proberen die nog niet vaak zijn gedaan. En ik ben een fervent amateurdanser: het is heel fijn als je op het podium je twee grootste passies kan combineren.”