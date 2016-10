'FBI sluit onderzoek naar Brad Pitt'

LOS ANGELES - Brad Pitt wordt niet vervolgd voor de vermeende mishandeling van zijn zoon Maddox. De FBI heeft namelijk het onderzoek naar de 52-jarige acteur gesloten, meldt TMZ.

Door ANP - 8-10-2016, 19:47 (Update 8-10-2016, 19:47)

De Amerikaanse versie van jeugdzorg was een onderzoek begonnen naar Pitt. Hij zou namelijk Maddox zijn aangevlogen toen hij tussen hem en zijn ex Angelina Jolie kwam tijdens een fikse ruzie in hun privéjet. Het onderzoek werd overgedragen aan de FBI, omdat de federale instantie jurisdictie heeft over het luchtruim.

Ingewijden onthullen dat de FBI nooit echt een onderzoek is begonnen. De overheidsinstantie vindt namelijk dat de zaak nooit bij haar terecht had moeten komen. Het officiële standpunt van de FBI is dat er momenteel nog informatie wordt verzameld, maar bronnen zeggen dat de zaak nergens toe zal leiden en eigenlijk gesloten is.

Maddox hield geen verwondingen aan het incident over. Sommige getuigen zeggen ook dat Brad zijn zoon geheel per ongeluk raakte. Angelina zou dan ook niet willen dat haar ex hiervoor wordt vervolgd.