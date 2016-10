Candice Swanepoel is moeder geworden

RIO DE JANEIRO - Topmodel Candice Swanepoel is moeder geworden. Ze is bevallen van zoon Anacã, weet E! Online. Candice en haar verloofde Hermann Nicoli maakten een paar weken geleden al bekend dat het jongetje die naam zou krijgen. Het kind is vernoemd naar een tropische vogel.

Door ANP - 8-10-2016, 13:30 (Update 8-10-2016, 13:30)

Het 27-jarige Victoria's Secret-model meldde in maart dat de kleine op komst was. Twee maanden later maakten Candice en haar verloofde, eveneens model, bekend dat ze een zoon verwachtten.