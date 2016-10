Werk verpeste leven Willibrord Frequin

ANP Werk verpeste leven Willibrord Frequin

AMSTERDAM - Willibrord Frequin heeft nooit voldoening kunnen halen uit zijn carrière. De ellende die hij vaak tegenkwam op zijn reportages voor KRO Brandpunt, hakte er flink in. "Mijn werk heeft mijn leven verknald", aldus de voormalig presentator.

Door ANP - 8-10-2016, 10:54 (Update 8-10-2016, 10:54)

"Ik had geen rust, kon niet slapen", zegt Willibrord zaterdag in De Telegraaf. "Kwam ik thuis, was mijn zoontje met zijn bolle toet aan het zeiken dat-ie geen twee lolly’s kreeg. Eentje was niet genoeg. Hij kon er niks aan doen, maar ik zag die derde wereld-uk met hongerbuik en vliegen in de mondhoeken voor me", vertelt hij. "Ik kan niet tegen die onredelijkheid in het leven. Ik wilde de wereld veranderen en was er heilig van overtuigd dat ik dat kon."

De wereld is dan ook niets opgeschoten met zijn missies, vindt Willibrord. Zelf is hij er ook niet beter van geworden. "Ik kan niet meer naar het journaal kijken, dan komt er soort trauma over me heen, dan stort ik in een ravijn. Van de week permitteerde ik het me heel even. Aleppo, teringzooi."

De 75-jarige tv-coryfee probeert zich nu vooral op zijn gezin en zijn vriendin Gesina te richten. Daardoor weet Willibrord zich nu ook eindelijk te ontspannen. Naar eigen zeggen is hij 'verlost van alle stress'. "Ik maakte me altijd overal druk om. Nu is dat niet meer dwingend. Een wijze les van Gesina. Zij zei: ga er nou eens van genieten, man. Dat kan ik nu."