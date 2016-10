Kees Tol ‘te oud’ voor danscarrière

AMSTERDAM - Kees Tol had geen idee dat hij aardig kan dansen. Daar kwam de 35-jarige Volendammer achter door zijn deelname aan Dance Dance Dance, waarin hij het tot de finale van zaterdag schopte. Een carrière als danser zit er voor Kees echter niet meer in.

Door ANP - 8-10-2016, 2:04 (Update 8-10-2016, 2:04)

“Als dit tien of vijftien jaar eerder op mijn pad was gekomen, dan was ik misschien wel doorgegaan”, zei Kees vrijdagavond in RTL Late Night. “Maar als je 35 jaar bent, ben je gewoon te oud om nog iets voor te stellen in de danswereld. Zeker als je nog moet beginnen. Dus ik ben er gewoon te oud voor.”

Dat geldt niet voor Robin Martins en Buddy Vedder, die het in de finale van Dance Dance Dance opnemen tegen Kees en Annemarie Keizer. “Wij gaan nog wel verder”, beloofde de 22-jarige Buddy. “Ik ga absoluut door”, zei de twee jaar oudere Robin, voor wie het dansprogramma van RTL 4 een droom was die uitkwam. “Ik ga elke dag dansen en proberen nog zo veel mogelijk eruit te halen.”