Angstige momenten voor Emile Ratelband

ANP Angstige momenten voor Emile Ratelband

ORLANDO - Emile Ratelband is even iets minder positief. Hij en zijn vriendin Linda zitten in Orlando in het oog van orkaan Matthew. “Het is echt ongelooflijk, het lijkt wel een horrorfilm!”, zei de positiviteitsgoeroe tegen het AD.

Door ANP - 7-10-2016, 18:43 (Update 7-10-2016, 18:43)

“Bomen worden uit de grond getrokken, overal liggen tegels van kapotte daken, er is nauwelijks iets te eten”, schetst Emile. Hij en Linda vlogen naar de Verenigde Staten om een congres bij te kunnen wonen, maar dat is afgelast in verband met de orkaan die al honderden levens eiste.

Emile en Linda mogen hun hotelkamer niet uit. “We zitten vast hier. Momenteel zitten we namelijk in het oog van de orkaan. Het is stil, je hoort nog geen mug. Buiten rijden alleen wat militairen in hun humvees rond.”

Eten is er volgens de positiviteitsgoeroe nauwelijks. Hij en zijn geliefde hebben moeten ‘vechten om het laatste broodje’. “Gelukkig hadden we nog een pak stroopwafels bij ons.” Ondanks alle ellende ziet Emile nog een lichtpuntje. “Als test voor onze relatie is het wel goed.”