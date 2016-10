Debuutalbum O’G3NE op eerste plaats

AMSTELVEEN - We Got This, het debuutalbum van O’G3NE komt deze week binnen op de eerste plaats van de Album Top 100. Het meidentrio verslaat met gemak Shawn Mendes die met de plaat Illuminate naar de tweede plaats is verdrongen.

Door ANP - 7-10-2016, 16:02 (Update 7-10-2016, 16:02)

Het album Voor altijd jong! van Kinderen voor kinderen houdt stand op de derde positie. Nieuw in de lijst is Epica met het album The Holographic Principle dat binnenkomt op vier. Ook de nieuwe albums van Van Morrison en Bon Iver zijn nieuwkomers in de top 10.

Album Top 10 week 41

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) O'G3NE - We Got This

2. (1) Shawn Mendes - Illuminate

3. (3) Kinderen voor kinderen - Voor altijd jong! - 37

4. (-) Epica - The Holographic Principle

5. (4) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

6. (2) Jan Smit - 20

7. (-) Van Morrison - Keep Me Singing

8. (-) Bon Iver - 22, A Million

9. (11) Justin Bieber - Purpose

10. (8) Rotterdam Airlines - Gate 16