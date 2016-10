O’G3NE en Hazes te gast bij kerstshow Toppers

ROTTERDAM - O’G3NE, Lee Towersen André Hazes jr. verzorgen eind december gastoptredens in Rotterdam Ahoy tijdens de kerstshows van de Toppers. Dit maakten de Toppers vrijdag bekend.

Door ANP - 7-10-2016, 12:24 (Update 7-10-2016, 12:24)

Met de concertreeks Christmas Party of the Year vieren de Toppers hun 12,5-jarig jubileum. De vijf concerten in Ahoy zijn van 20 tot en met 24 december