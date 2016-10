Floortje Dessing blij met 1,2 miljoen kijkers

HILVERSUM - Naar de eerste aflevering van Floortje terug naar Syrië keken donderdagavond ruim 1,2 miljoen mensen. Het programma staat daarmee op de vierde plek van best bekeken tv-programma's van de donderdagavond. De top 3 bestaat uit het NOS Journaal (1,9 miljoen), Ik vertrek (1,7 miljoen) en GTST (1,3 miljoen).

Door ANP - 7-10-2016, 10:24 (Update 7-10-2016, 10:24)

Floortje Dessing bezoekt in de tweedelige documentaireserie dezelfde plekken in Syrië die ze acht jaar geleden bezocht voor haar reisprogramma 3 op Reis. Floortje bezoekt niet alleen de plekken waar ze eerder is geweest, ze ontmoet ook de Syriërs die in het door oorlog verscheurde land gebleven zijn.

Floortje: ''Ik ben echt ongelooflijk blij met meer dan 1,2 miljoen kijkers. Daar deed ik het voor: een moeilijk onderwerp als Syrië voor een groot publiek toegankelijk maken. Ik wil laten zien dat daar meer dan 11 miljoen Syriërs op de vlucht zijn en zo veel mensen in een situatie zitten waar ze niet om gevraagd hebben."