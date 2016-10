Joey Ferre heeft hoofdrol in The Full Monty

ANP Joey Ferre heeft hoofdrol in The Full Monty

AMSTERDAM - Acteur Joey Ferre gaat de hoofdrol spelen in de nieuwe Nederlandse versie van de musical The Full Monty. Dat heeft producent DommelGraaf & Cornelissen vrijdag bekendgemaakt. De voorstelling is vanaf januari 2018 in de Nederlandse theaters te zien.

Door ANP - 7-10-2016, 8:08 (Update 7-10-2016, 8:08)

Ferre is vooral bekend dankzij zijn hoofdrol in Saturday Night Fever. Hij won de rol door mee te doen aan een zoektocht op televisie. Verder was Ferre een sidekick in het programma Life4You en speelde hij in Grease.

The Full Monty is gebaseerd op de gelijknamige Britse film over een groep werkloze arbeiders die besluit te gaan strippen om geld te verdienen. De voorstelling was in 2009 al in Nederland te zien, toen met Charly Luske, Zjon Smaal en Ellen Evers in de hoofdrollen.

Eerder deze week maakte producent DommelGraaf & Cornelissen al bekend komend seizoen ook My Fair Lady weer naar Nederland te halen. Het is nog niet bekend wie hierin de hoofdrol gaat spelen.