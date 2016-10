Kelly helemaal klaar met kinderen krijgen

LOS ANGELES - Kelly Clarkson wil absoluut geen kinderen meer. Na twee moeizame zwangerschappen vindt de 34-jarige zangeres het mooi geweest. Kelly liet zich steriliseren en eiste dat ook haar man Brandon Blackstock een operatie onderging.

Door ANP - 6-10-2016, 23:18 (Update 6-10-2016, 23:18)

“Ik was letterlijk nog in verwachting van Remi en dacht: je laat er een knoop in leggen, dit gaat me nooit meer overkomen”, vertelde Kelly donderdag in de nieuwe radioshow van Jenny McCarthy. “Als het nu nog een keer gebeurt, is het een godswonder.”

Kelly heeft twee kinderen met haar man, dochter River Rose (2) en zoon Remington ‘Remi’ Alexander die in april ter wereld kwam. Ze is bovendien stiefmoeder van Brandons kinderen uit een eerder huwelijk. Van haar beide zwangerschappen kon Kelly nauwelijks genieten. “Het is verschrikkelijk”, zei ze over zwanger zijn. “Er is niets moois of magisch aan.”