ANP Jennifer Lopez werkt aan Spaanstalig album

LOS ANGELES - Jennifer Lopez komt volgend jaar met een Spaanstalig album. De eerste single verschijnt nog dit jaar, in november. Dat meldt Billboard.

Door ANP - 6-10-2016, 17:54 (Update 6-10-2016, 17:54)

Het muziekblad weet ook wie de producent achter Jennifers plaat is; niemand minder dan haar ex Marc Anthony. Hij was ook betrokken bij Jennifers eerste Spaanstalige plaat, Como Ama Una Mujer uit 2007.

Jennifer liet Billboard weten ‘uit te kijken’ naar haar ‘nieuwe muzikale reis’. “Ik ben zo blij en heb zin om mijn Latino-wortels weer te vieren.”