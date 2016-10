I Am Boris nieuwe artiestennaam Bo Saris

ANP I Am Boris nieuwe artiestennaam Bo Saris

AMSTERDAM - Boris Titulaer gaat zijn muziek opnieuw onder een andere naam uitgeven. De zanger, de laatste jaren vooral bekend onder de pseudoniemen Bo-Rush en Bo Saris, doet dat onder de artiestennaam I Am Boris.

Door ANP - 6-10-2016, 17:52 (Update 6-10-2016, 17:52)

De reden voor de naamswijziging is volgens RTL Boulevard het verlies van de rechten van de naam Bo Saris. Die liggen nog altijd bij Bo-Rush Productions, het bedrijf dat Boris had samen met investeerder Wim Noorman. Met hem lag de zanger een tijd lang in de clinch vanwege financiële problemen.

Woensdag werd duidelijk dat Boris met Noorman een schikking heeft getroffen. De voormalige Idols-winnaar betaalt hem in de komende vijf jaar 165.000 euro terug. Noorman stelde dat Boris voor in totaal bijna drie ton in de schulden bij hem stond. Hij beschuldigde hem ervan dat hij het geld had weggesluisd.

De eerste keer dat Boris onder zijn nieuwe artiestennaam optreedt is pas volgend jaar. Op 27 januari staat hij op het podium in Paradiso in Amsterdam. De zanger brengt dan naar verwachting ook nieuwe muziek ten gehore.