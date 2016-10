Ashton Kutcher vindt komst zoon eng

ANP Ashton Kutcher vindt komst zoon eng

NEW YORK - Het tweede kind van Ashton Kutcher en Mila Kunis is een jongetje. Dat zei de acteur donderdag in de Today Show. Ashton vertelde ook dat hij het ‘onwijs eng’ vindt dat er een tweede spruit op komst is.

Door ANP - 6-10-2016, 16:33 (Update 6-10-2016, 16:33)

“Ik maak me best wel een beetje zorgen”, gaf de 38-jarige acteur toe. “Ik vind het onwijs eng.” Ashton heeft nog geen idee hoe hij zijn zoon voor gaat stellen aan zijn tweejarige dochter Wyatt.

De peuter heeft wel in de gaten dat er iets gaat veranderen. “Ze wijst naar Mila’s buik en zegt ‘klein broertje’. Dan wijst ze naar mijn buik en zegt ‘bier’. Dus ik denk dat ze in de gaten heeft dat er iets in Mila’s buik zit, maar volgens mij heeft ze nog niet in de gaten dat het geen pop is.”