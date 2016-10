Cast Empire op de bres voor Hillary

LOS ANGELES - De cast van de tv-serie Empire steunt Hillary Clinton in haar strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten. Woensdag kwamen de castleden met een video waarin ze zich uitspreken vóór de Democratische presidentskandidate.

Door ANP - 6-10-2016, 9:11 (Update 6-10-2016, 9:11)

In het enkele minuten durende spotje geven de acteurs, allen Afro-Amerikanen, hun goedkeuring aan Hillary. "Er is maar één iemand in de race die zegt: Black Lives Matter", aldus Bryshere Gray, die Hakeem Lyon speelt in de show. Andere acteurs in het filmpje zijn Taraji P. Henson, Jussie Smollett, Tasha Smith, Gabourey Sidibe, Trai Byers en Grace Byers.

De video is geregisseerd door Empire-bedenker Lee Daniels en wordt uitgezonden op tv.